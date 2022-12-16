Глава АКРА: Экономика РФ вернется к уровню 2019 года через 5 лет

Российской экономике на фоне санкций потребуется не менее пяти лет для восстановления до уровня 2019 года. Об этом заявил гендиректор АКРА Михаил Сухов, передает РБК.

«Не думаю, что это уж какая-то такая радужная картина», — отметил он.