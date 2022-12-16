Глава АКРА: Экономика РФ вернется к уровню 2019 года через 5 лет

Российской экономике на фоне санкций потребуется не менее пяти лет для восстановления до уровня 2019 года. Об этом заявил гендиректор АКРА Михаил Сухов, передает РБК.

«Не думаю, что это уж какая-то такая радужная картина», — отметил он.

«Уйдут десятилетия»: Нечаев назвал сроки восстановлении экономики России

По его словам, такой длительный сценарий восстановления был ожидаемым, так как санкции требуют фундаментальной трансформации экономики.

На восстановление российской экономики до уровня 2008 года уйдут десятилетия, некоторые ее сектора просто «провалились», заявил ранее экс-министр экономики России Андрей Нечаев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» .

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииЭкономика
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры