Глава АКРА: Экономика РФ вернется к уровню 2019 года через 5 лет
Российской экономике на фоне санкций потребуется не менее пяти лет для восстановления до уровня 2019 года. Об этом заявил гендиректор АКРА Михаил Сухов, передает РБК.
«Не думаю, что это уж какая-то такая радужная картина», — отметил он.
По его словам, такой длительный сценарий восстановления был ожидаемым, так как санкции требуют фундаментальной трансформации экономики.
На восстановление российской экономики до уровня 2008 года уйдут десятилетия, некоторые ее сектора просто «провалились», заявил ранее экс-министр экономики России Андрей Нечаев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» .
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