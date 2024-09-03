«Гигантский рынок»: Россия и Китай не договорились о поставках газа в Монголию

Россия и Китай должны договориться, на каких условиях будет поставляться газ в Монголию, пока коммерческие решения отстают от технических работ, заявил НСН заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Президент России Владимир Путин, находящийся в Монголии с визитом, заявил, что обсуждалась возможность поставок газа Монголии. Кроме того, две страны договорились активизировать трехсторонние проекты с Китаем. По словам Путина, разработка проектной документации газопровода «Союз Восток» уже завершена. Он уточнил, что протяжённость газопровода, который соединит Россию, Монголию и Китай, составляет почти тысячу километров. «Союз Восток» станет продолжением магистрального газопровода «Сила Сибири — 2» в западный Китай по территории Монголии.