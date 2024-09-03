«Гигантский рынок»: Россия и Китай не договорились о поставках газа в Монголию
Алексей Гривач заявил НСН, что транзитный проект не двигается дальше, потому что нужны коммерческие договоренности между Россией и Китаем, которые еще не достигнуты.
Россия и Китай должны договориться, на каких условиях будет поставляться газ в Монголию, пока коммерческие решения отстают от технических работ, заявил НСН заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Президент России Владимир Путин, находящийся в Монголии с визитом, заявил, что обсуждалась возможность поставок газа Монголии. Кроме того, две страны договорились активизировать трехсторонние проекты с Китаем. По словам Путина, разработка проектной документации газопровода «Союз Восток» уже завершена. Он уточнил, что протяжённость газопровода, который соединит Россию, Монголию и Китай, составляет почти тысячу километров. «Союз Восток» станет продолжением магистрального газопровода «Сила Сибири — 2» в западный Китай по территории Монголии.
«Проект находится в высокой стадии проработки, в конце прошлого года были завершены проектные работы. Но речь идет о транзитной магистрали, поэтому пока проект не двигается дальше, потому что нужны коммерческие договоренности между Россией и Китаем, которые пока еще не достигнуты. Что касается возможности поставок газа в Монголию, это обычно происходит в рамках таких больших проектов, параллельная газификация тех территорий, через которые проходит магистраль. В Монголии сейчас природный трубопроводный газ практически не потребляется, Россия может этот спрос удовлетворить», - рассказал он.
При этом сам Китай выступает сегодня привлекательным растущим рынком для российских поставок, поэтому объемы будут только увеличиваться, отметил Гривач.
«Что касается самого Китая – это гигантский энергетический рынок, постоянно растущий, часто двузначными темпами годовыми. Да, потребность есть. Мы сейчас развиваем несколько уже оформленных проектов, например, «Сила Сибири», которая в следующем году выходит на уровень загрузки 38 миллиардов кубометров газа в год. Активно сейчас строится «дальневосточный» маршрут, который должен быть запущен в 2027 году, он рассчитан на 10 миллиардов кубометров в год. Проект «Сила Сибири - 2» имеет потенциал удвоить уже согласованные объемы поставок на китайский рынок. По нему ведутся переговоры. Спрос ограничивается платежеспособностью и готовностью инфраструктуры. Любое решение по сокращению угольной генерации в пользу газовой может сразу увеличить спрос Китая на десятки процентов. Такие большие проекты имеют очень длительные сроки реализации, десятки лет, окупаемость зависит от коммерческих условий. Как правило, это семь-десять лет окупаемости, это нормально для таких проектов», - добавил собеседник НСН.
Ранее компания «Газпром» установила очередной рекорд суточных поставок трубопроводного газа в Китай через магистральный газопровод «Сила Сибири», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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