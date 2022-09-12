Германия урезала импорт российских товаров

Совокупная стоимость импорта из России в июле достигла 2,87 миллиарда евро. Германией были закуплены сырая нефть и газ на 1,4 миллиарда евро, что на 1,6% больше, чем в июле 2021 года. Импорт российского кокса и нефтепродуктов в денежном выражении вырос на 72,5% год к году, до 0,5 млрд евро, угля — более чем в два раза, до 0,3 млрд евро.

По данным Федерального статистического ведомства, Германия сократила экспорт в Россию в деньгах на 56,8% год к году, до 1 млрд евро. По итогам июля в денежном выражении Германии приобрела у России больше товаров, чем продала ей, на 1,9 млрд долларов.

Ранее в Госдуме потребовали пересмотреть отношения с Германией. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

