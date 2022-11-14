Германия национализирует бывшую дочернюю компанию «Газпрома»
Власти Германии национализируют бывшую дочернюю компанию «Газпрома» Gazprom Germania, сообщает Bloomberg.
Летом компания была переименована в SEFE.
Так, правительство страны приобретет 100% акций SEFE и увеличит кредит компании до 13,8 млрд евро.
Также сообщается, что компания уже находится под федеральной опекой из-за того, что Россия прекратила поставки газа в Германию.
Ранее группа «Газпром» сообщила о прекращении своего участия в немецкой компании Gazpom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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