Германия национализирует бывшую дочернюю компанию «Газпрома»

Также сообщается, что компания уже находится под федеральной опекой из-за того, что Россия прекратила поставки газа в Германию.

Ранее группа «Газпром» сообщила о прекращении своего участия в немецкой компании Gazpom Germania GmbH и всех принадлежащих ей активах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

