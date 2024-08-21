Генпрокурор Краснов заявил, что в России нет деприватизации
Процесса деприватизации в России нет, заявил генеральный прокурор РФ Игорь Краснов. Об этом он рассказал в беседе с журналистом Сергеем Минаевым.
«Никакой деприватизации не существует. Мы возвращаем в казну незаконно утраченные государством активы», — отметил генпрокурор.
По словам Краснова, управлявшие производствами люди не вкладывали средства в развитие, выводили полученные доходы за границу и «работали не на нашу страну».
Ранее генеральный прокурор сообщил, что в 2023 году надзорное ведомство добилось возврата активов стратегических предприятий государству на сумму свыше 1 трлн рублей.
В марте президент Владимир Путин заявил о невозможности деприватизации и «огосударствления экономики», напоминает 360.ru. По словам главы государства, решения о возвращении в госсобственность частных активов, приобретенных с нарушением закона, принимаются в рамках четко очерченных правовых процедур.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru