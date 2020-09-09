Генпрокуратура РФ добилась ареста за границей украденных $350 миллионов

По его словам, запросы были главным образом направлены в «Латвию, Эстонию, Кипр и Швейцарию». Из них были исполнены 39, что почти в два раза больше, чем в прошлом полугодии.

Краснов подчеркнул, что таким образом по запросам Генпрокуратуры арестованы более 350 миллионов долларов и 18 объектов недвижимости.





