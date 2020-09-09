Генпрокуратура РФ добилась ареста за границей украденных $350 миллионов

Генпрокурор Игорь Краснов рассказал, что надзорное ведомство добилось ареста в зарубежных банках 350 миллионов долларов, украденных в России.

Краснов в интервью газете «Коммерсант» отметил, что за последние полгода за границу Генпрокуратура направило 65 запросов о правовой по делам, связанным с арестом незаконно нажитого имущества.

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По его словам, запросы были главным образом направлены в «Латвию, Эстонию, Кипр и Швейцарию». Из них были исполнены 39, что почти в два раза больше, чем в прошлом полугодии.

Краснов подчеркнул, что таким образом по запросам Генпрокуратуры арестованы более 350 миллионов долларов и 18 объектов недвижимости.



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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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