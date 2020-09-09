Генпрокуратура РФ добилась ареста за границей украденных $350 миллионов
Генпрокурор Игорь Краснов рассказал, что надзорное ведомство добилось ареста в зарубежных банках 350 миллионов долларов, украденных в России.
Краснов в интервью газете «Коммерсант» отметил, что за последние полгода за границу Генпрокуратура направило 65 запросов о правовой по делам, связанным с арестом незаконно нажитого имущества.
По его словам, запросы были главным образом направлены в «Латвию, Эстонию, Кипр и Швейцарию». Из них были исполнены 39, что почти в два раза больше, чем в прошлом полугодии.
Краснов подчеркнул, что таким образом по запросам Генпрокуратуры арестованы более 350 миллионов долларов и 18 объектов недвижимости.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+5 218 / сут.
Умерли
18 135+142 / сут.
Выздоровели
856 тыс.+6 409 / сут.
- «Подставил на 8 лет»: Ефремов пожаловался на Пашаева
- Сербия отказалась от военных учений с Россией и Белоруссией
- На Украине «арестовали» 65 российских самолетов
- Генпрокуратура РФ добилась ареста за границей украденных $350 миллионов
- МИД РФ выразил Германии «решительный протест» из-за инцидента с Навальным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru