Один из крупнейших новостных агрегаторов СМИ2 выставлен на продажу.

Его крупнейший совладелец - инвестиционный холдинг «Финам» предложил актив ряду компаний, включая «Ростелеком», Сбербанк, Тинькофф-банк и «Газпром-медиа». Продавцы оценивают СМИ2 в 3,8 млрд рублей, сообщает Ъ.

Проект запущен в августе 2006 года. С 2014 года входит в топ-10 самых популярных интернет-СМИ России по версии LiveInternet, имея месячную аудиторию 11-15 миллионов уникальных посетителей.

