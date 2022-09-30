Гендиректор «Буквоеда» заявил о подорожании книг на 15%
Некоторые россияне уже перестали покупать книги, за исключением тех, кто устойчиво находится в культуре чтения, отметил в эфире НСН Денис Котов.
Книги в рознице подорожали на 10-15%, при этом идет устойчивое снижение их продаж из-за цен, рассказал генеральный директор книжной сети «Буквоед» Денис Котов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Себестоимость производства книг на фоне подорожания бумаги и типографских услуг к сентябрю выросла с начала года более чем на 30%. Такие данные приводит РБК со ссылкой на президента издательской группы «Эксмо-АСТ» Олега Новикова. Денис Котов отметил, что с подорожанием книг в магазинах часть россиян перестала их покупать.
«В рознице книги подорожали примерно на 10-15%. По экземплярам снижение продаж книг носит достаточно устойчивый характер, снижение не огромных размеров. Это, скорее, некое трендовое снижение по мере увеличения количества электронных книг и аудиокниг. Если посмотреть в экземплярах без носителя, то снижения практически нет. А если смотреть только бумажные, то некоторое снижение есть. По законам рынка, при удорожании продукта некоторые люди принимают решение его не покупать. Однако люди, которые устойчиво находятся в культуре чтения, порой не покупают себе бесполезных предметов, но покупают книги», - сказал Котов.
Он также отметил, что некоторые книги не покупают в магазинах годами и для них приходится проводить переоценку в сторону большей цены. По словам Котова, в книжных магазинах с широким ассортиментом редко продаются номенклатуры порядка половины книг.
«Обновление цен – это естественный способ работы книжных магазинов с учетом удорожания разных затрат: где-то аренда, зарплаты с налогами. Все это не стоит на месте. Некоторые книги порой стоят два года в магазине без движения. Соответственно, в некоторых магазинах их переоценивают в сторону удорожания. Если посмотреть на книжный магазин с широким ассортиментом, то там до половины номенклатур продаются редко», - резюмировал Котов.
Ранее генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев обнародовал прогноз, согласно которому продажи бумажных книг в России в 2022 году могут снизиться до 252 миллионов экземпляров, что на 6% меньше, чем в 2021 году, и на 12,5% меньше, чем в докризисном 2019 году.
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