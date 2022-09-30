Гендиректор «Буквоеда» заявил о подорожании книг на 15%

Себестоимость производства книг на фоне подорожания бумаги и типографских услуг к сентябрю выросла с начала года более чем на 30%. Такие данные приводит РБК со ссылкой на президента издательской группы «Эксмо-АСТ» Олега Новикова. Денис Котов отметил, что с подорожанием книг в магазинах часть россиян перестала их покупать.

«В рознице книги подорожали примерно на 10-15%. По экземплярам снижение продаж книг носит достаточно устойчивый характер, снижение не огромных размеров. Это, скорее, некое трендовое снижение по мере увеличения количества электронных книг и аудиокниг. Если посмотреть в экземплярах без носителя, то снижения практически нет. А если смотреть только бумажные, то некоторое снижение есть. По законам рынка, при удорожании продукта некоторые люди принимают решение его не покупать. Однако люди, которые устойчиво находятся в культуре чтения, порой не покупают себе бесполезных предметов, но покупают книги», - сказал Котов.

Он также отметил, что некоторые книги не покупают в магазинах годами и для них приходится проводить переоценку в сторону большей цены. По словам Котова, в книжных магазинах с широким ассортиментом редко продаются номенклатуры порядка половины книг.