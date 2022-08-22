Шведский сервис электронных и аудиокниг Storytel уйдет с рынка РФ

Шведский сервис электронных и аудиокниг Storytel уйдет с рынка РФ с 1 октября текущего года. Об этом сообщает РБК.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Книги
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры