Шведский сервис электронных и аудиокниг Storytel уйдет с рынка РФ
22 августа 202223:22
Шведский сервис электронных и аудиокниг Storytel уйдет с рынка РФ с 1 октября текущего года. Об этом сообщает РБК.
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22 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru