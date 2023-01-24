Газпромбанк с 27 января прекратит трансграничные переводы в долларах

Газпромбанк с 27 января включительно остановит трансграничные переводы в долларах США, следует из сообщения кредитной организации в Telegram-канале.

Банк продолжит обслуживать депозиты и счета в долларах, а также трансграничные переводы в других валютах.

В организации это решение связали с односторонними решениями американских банков по обслуживанию корсчетов.

«Отнимут сотни миллиардов»: США и ЕС захотели передать российские активы Украине

При этом решение никак не связано с антироссийскими санкциями и отключением от системы SWIFT, сообщает источник РИА Новости.

Ранее Вашингтон заявил о намерении приступить к передаче замороженных российских активов Украине. Об этом в ходе семинара в Гудзоновском институте заявил глава рабочей группы Министерства юстиции США по выявлению и аресту подпадающих под американские санкции российских активов Эндрю Адамс.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:БанкиДоллары
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