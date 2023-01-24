Газпромбанк с 27 января прекратит трансграничные переводы в долларах

Газпромбанк с 27 января включительно остановит трансграничные переводы в долларах США, следует из сообщения кредитной организации в Telegram-канале.

Банк продолжит обслуживать депозиты и счета в долларах, а также трансграничные переводы в других валютах.

В организации это решение связали с односторонними решениями американских банков по обслуживанию корсчетов.