Газпромбанк с 27 января прекратит трансграничные переводы в долларах
Газпромбанк с 27 января включительно остановит трансграничные переводы в долларах США, следует из сообщения кредитной организации в Telegram-канале.
Банк продолжит обслуживать депозиты и счета в долларах, а также трансграничные переводы в других валютах.
В организации это решение связали с односторонними решениями американских банков по обслуживанию корсчетов.
При этом решение никак не связано с антироссийскими санкциями и отключением от системы SWIFT, сообщает источник РИА Новости.
Ранее Вашингтон заявил о намерении приступить к передаче замороженных российских активов Украине. Об этом в ходе семинара в Гудзоновском институте заявил глава рабочей группы Министерства юстиции США по выявлению и аресту подпадающих под американские санкции российских активов Эндрю Адамс.
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