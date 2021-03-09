«Газпром» заявил об ожидаемом росте экспорта газа в Европу летом

«Газпром» отметил, что в связи с этим предстоящим летом газовый рынок Европы будет работать в «режиме зелёной зимы». Это значит, что Европе нужно будет закачать, по крайней мере, в 1,5 раза больше голубого топлива, чем прошлым летом.

В прошлом году экспорт российского газа в дальнее зарубежье уменьшился примерно на 10%, составив 179,3 млрд кубометров. Вместе с тем такой результат оказался в пятерке лучших в истории «Газпрома».