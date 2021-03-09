«Газпром» заявил об ожидаемом росте экспорта газа в Европу летом
В «Газпроме» рассчитывают на увеличение поставок газа в Европу летом 2021 года, сообщили в пресс-службе компании.
В сообщении говорится, что сейчас в странах Европы продолжается отопительный сезон, при этом подземные хранилища за зиму сильно опустели, их запасы оказались ниже по сравнению с прошлым годом. По данным Gas Infrastructure Europe, уровень газа в подземных хранилищах Германии сократился до 29%, в Нидерландах — до 28%, во Франции — до 20%.
«Газпром» отметил, что в связи с этим предстоящим летом газовый рынок Европы будет работать в «режиме зелёной зимы». Это значит, что Европе нужно будет закачать, по крайней мере, в 1,5 раза больше голубого топлива, чем прошлым летом.
В прошлом году экспорт российского газа в дальнее зарубежье уменьшился примерно на 10%, составив 179,3 млрд кубометров. Вместе с тем такой результат оказался в пятерке лучших в истории «Газпрома».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,3 млн+9 445 / сут.
Умерли
89 809+336 / сут.
Выздоровели
3,9 млн+9 931 / сут.
- «Газпром» заявил об ожидаемом росте экспорта газа в Европу летом
- В Евросовете заявили о лидерстве ЕС в международной борьбе с коронавирусом
- МИД прокомментировал решение турецкого суда по делу об убийстве Карлова
- Министр спорта России подал в отставку
- В Чите вынесли приговор подростку, прикурившему от свечи в храме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru