«Газпром» отказался от моратория на банкротство и выплатит дивиденды
«Газпром» отказался от моратория на банкротство, соответствующие сведения появились на «Федресурсе». Об этом сообщает ТАСС.
В тексте заявления указано, что компания воспользуется правом, предоставленным Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Из этого следует, что «Газпром» не попадет под действие моратория на банкротство по заявлениям кредиторов, введенного постановлением российского правительства от 28 марта 2022 года.
Вместе с тем компания сможет выплачивать дивиденды своим акционерам. Ранее Центробанк отмечал, что акционерные общества, попавшие под мораторий, смогут выплачивать дивиденды после окончания действия моратория.
В период действия моратория вопрос о распределении прибыли и убытков АО рассматривается на годовом собрании акционеров.
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