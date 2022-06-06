«Газпром» отказался от моратория на банкротство и выплатит дивиденды

«Газпром» отказался от моратория на банкротство, соответствующие сведения появились на «Федресурсе». Об этом сообщает ТАСС.



В тексте заявления указано, что компания воспользуется правом, предоставленным Федеральным законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Из этого следует, что «Газпром» не попадет под действие моратория на банкротство по заявлениям кредиторов, введенного постановлением российского правительства от 28 марта 2022 года.

Вместе с тем компания сможет выплачивать дивиденды своим акционерам. Ранее Центробанк отмечал, что акционерные общества, попавшие под мораторий, смогут выплачивать дивиденды после окончания действия моратория.

В период действия моратория вопрос о распределении прибыли и убытков АО рассматривается на годовом собрании акционеров.

