«Газпром» заявил о штатных поставках газа через Украину

Ранее стало известно, что «Газпром» и Монголия начали проектировать новый газопровод «Союз — Восток». Планируется, что через него газ из России будет поставляться в Китай.

24 февраля после объявления президентом России Владимиром Путиным спецоперации на Донбассе цены на газ в Европе повысились на 35%. При этом на следующий день 25 февраля стоимость мартовских фьючерсов снизилась более чем на 15%, достигнув $1 тысячи 320 за тысячу кубометров.

