«Газпром» заявил о штатных поставках газа через Украину

Подача российского газа через Украину осуществляется в штатном режиме, сообщили в компании «Газпром», передают «Известия».

Отмечается, что поставки происходят в соответствии с заявками европейских потребителей. На 1 марта речь идет о 109,6 миллиона кубометров.

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Ранее стало известно, что «Газпром» и Монголия начали проектировать новый газопровод «Союз — Восток». Планируется, что через него газ из России будет поставляться в Китай.

24 февраля после объявления президентом России Владимиром Путиным спецоперации на Донбассе цены на газ в Европе повысились на 35%. При этом на следующий день 25 февраля стоимость мартовских фьючерсов снизилась более чем на 15%, достигнув $1 тысячи 320 за тысячу кубометров.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
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