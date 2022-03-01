«Газпром» заявил о штатных поставках газа через Украину
Подача российского газа через Украину осуществляется в штатном режиме, сообщили в компании «Газпром», передают «Известия».
Отмечается, что поставки происходят в соответствии с заявками европейских потребителей. На 1 марта речь идет о 109,6 миллиона кубометров.
Ранее стало известно, что «Газпром» и Монголия начали проектировать новый газопровод «Союз — Восток». Планируется, что через него газ из России будет поставляться в Китай.
24 февраля после объявления президентом России Владимиром Путиным спецоперации на Донбассе цены на газ в Европе повысились на 35%. При этом на следующий день 25 февраля стоимость мартовских фьючерсов снизилась более чем на 15%, достигнув $1 тысячи 320 за тысячу кубометров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru