«Газпром» и Монголия начали проектировать новый газопровод «Союз — Восток»

Российская компания «Газпром» и Монголия начали проектировать новый газопровод «Союз — Восток». Об этом рассказали в организации.

Газпром: Транзит российского газа через Украину осуществляется в штатном режиме

Отмечается, что через него газ из России будет поставляться в Китай.

Ранее в «Газпроме» сообщили, что в Европе закончился весь газ, который был закачан в хранилища летом.

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ФОТО: РИА Новости/Григорий Сысоев
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