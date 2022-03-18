«Газпром» заявил о рекордной чистой прибыли в 2021 году

Выручка компании «Газпром» по итогам 2021 года выросла на 57,3% до 6,389 трлн рублей. Об этом говорится в отчёте компании.

Немецкий клуб «Шальке 04» досрочно расторг контракт с «Газпромом»

Согласно документу, в прошлом году были получены рекордные 2,684 трлн рублей чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), тогда как в 2020 году был зафиксирован убыток в 707 млрд рублей.

В отчёте отмечается, что дебиторская задолженность компании на конец прошлого года составила 3,284 трлн рублей против 2,174 трлн рублей на конец 2020 года. что касается кредиторской задолженности «Газпрома», то в 2021 году она выросла до 1,017 трлн рублей против 852,768 млрд рублей на конец 2020 года.

Ранее крупнейшая энергетическая компания Германии E.ON заявила, что прекращает закупку газа у трейдинговых компаний «Газпрома» в связи с ситуацией на Украине, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ДолгиДоходыГазпром
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры