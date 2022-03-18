«Газпром» заявил о рекордной чистой прибыли в 2021 году
Выручка компании «Газпром» по итогам 2021 года выросла на 57,3% до 6,389 трлн рублей. Об этом говорится в отчёте компании.
Согласно документу, в прошлом году были получены рекордные 2,684 трлн рублей чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), тогда как в 2020 году был зафиксирован убыток в 707 млрд рублей.
В отчёте отмечается, что дебиторская задолженность компании на конец прошлого года составила 3,284 трлн рублей против 2,174 трлн рублей на конец 2020 года. что касается кредиторской задолженности «Газпрома», то в 2021 году она выросла до 1,017 трлн рублей против 852,768 млрд рублей на конец 2020 года.
Ранее крупнейшая энергетическая компания Германии E.ON заявила, что прекращает закупку газа у трейдинговых компаний «Газпрома» в связи с ситуацией на Украине, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,5 млн+34 442 / сут.
Умерли
364 тыс.+524 / сут.
Выздоровели
16,0 млн+105 тыс. / сут.
- Сбербанк посоветовал не обновлять ПО устройств
- Стали известны результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы УЕФА
- Минобороны: Ракетные установки в Запорожье уничтожены «Искандерами»
- Президент Молдавии попросила у ООН помощи для преодоления кризиса
- Путин подписал указ о дополнительных экономических мерах
- Определились четвертьфинальные пары Лиги чемпионов УЕФА
- СМИ: Аэропорт Мариуполя перешел под контроль ДНР
- На меры поддержки занятости населения направят почти 79 млрд рублей
- Минобороны РФ показало кадры работы вертолетов Ка-52
- Латвия, Литва и Эстония объявили о высылке российских дипломаов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru