«Газпром» заявил о рекордной чистой прибыли в 2021 году

Согласно документу, в прошлом году были получены рекордные 2,684 трлн рублей чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ), тогда как в 2020 году был зафиксирован убыток в 707 млрд рублей.

В отчёте отмечается, что дебиторская задолженность компании на конец прошлого года составила 3,284 трлн рублей против 2,174 трлн рублей на конец 2020 года. что касается кредиторской задолженности «Газпрома», то в 2021 году она выросла до 1,017 трлн рублей против 852,768 млрд рублей на конец 2020 года.

Ранее крупнейшая энергетическая компания Германии E.ON заявила, что прекращает закупку газа у трейдинговых компаний «Газпрома» в связи с ситуацией на Украине, сообщает RT.

