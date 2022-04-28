«Газпром» заявил о планах снизить добычу газа в 2022 году на 4%

«Газпром» планирует добыть 494,4 млрд куб. м газа в 2022 году против 514,8 млрд куб. м в 2021 году. Об этом заявил заместитель главы холдинга Виталий Маркелов в интервью журналу «Газпром».

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Так, снижение добычи газа составит 4%. Маркелов также отметил, что планом по добыче углеводородов из ачимовских залежей на следующий год предусмотрена добыча газа в объеме 23,7 млрд куб. м.

В 2021 году «Газпрому» удалось добыть 514,8 млрд кубометров газа. Этот показатель стал самым большим за 13 лет и оказался на 62,2 млрд кубометров больше, чем в 2020 году.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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