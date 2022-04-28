«Газпром» заявил о планах снизить добычу газа в 2022 году на 4%

Так, снижение добычи газа составит 4%. Маркелов также отметил, что планом по добыче углеводородов из ачимовских залежей на следующий год предусмотрена добыча газа в объеме 23,7 млрд куб. м.

В 2021 году «Газпрому» удалось добыть 514,8 млрд кубометров газа. Этот показатель стал самым большим за 13 лет и оказался на 62,2 млрд кубометров больше, чем в 2020 году.

