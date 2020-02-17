«Газпром» выиграл в споре с Литвой о претензиях на 1,4 млрд евро
Шведский суд окончательно утвердил победу «Газпрома» в споре с Литвой в деле о финансовых претензиях на сумму 1,4 млрд евро. Об этом сообщает РИА Новости.
Суд Швеции отклонил в последней инстанции апелляцию со стороны Литвы на решение Стокгольмского арбитража об условиях закупок газа из РФ. Данное решение не может быть обжаловано.
Ранее в июле Апелляционным судом округа Свеа в Швеции было отклонено требование Вильнюса об отмене решения арбитража по спору между Литвой и «Газпромом». Власти Литвы выдвинули обвинение Москве о несправедливой стоимости газа с 2006 по 2015 годы и требовали взыскать с компании 1,4 млрд евро.
Отмечается, что суд обязал литовскую сторону покрыть издержки в суде, которые понесла российская газовая компания. Сумма составляет около 10,5 млн евро.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- «Газпром» выиграл в споре с Литвой о претензиях на 1,4 млрд евро
- Коронавирус наделили свойством влиять на мировую экономику
- Мужа Хакамады обокрали на его же дне рождения
- Все украинские прокуроры по делу о крушении MH17 уволены
- Глава Тувы объяснил плохое качество жизни в регионе