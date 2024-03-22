«Газпром» временно приостановит поставки по «Силе Сибири»

Поставки газа из России в Китай по газопроводу «Сила Сибири» будут временно приостановлены. Об этом сообщает пресс-служба «Газпрома».

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В сообщении холдинга уточняется, что это связано с плановой профилактикой - согласно договору с китайской компанией CNPC, её проводят весной и осенью.

«С 24 марта по 1 апреля пройдут плановые профилактические работы... транспортировка газа будет временно приостановлена», — уточнили в «Газпроме».

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев не намерен продлевать контракт на транзит газа с компанией «Газпром» после 31 декабря 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Никольский
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