«Газпром» вновь не забронировал мощности «Ямала-Европы» для транзита газа

В ходе дополнительной сессии аукциона российский холдинг снова не забронировал мощности трубопровода на 25 декабря на точке входа в польский участок.

Магистраль продолжает работу в реверсном режиме.

Ранее в «Газпроме» заявляли, что поставляют топливо по «Ямалу-Европе» исходя из заявок потребителей и в соответствии с обязательствами по контрактам.

