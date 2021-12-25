«Газпром» вновь не забронировал мощности «Ямала-Европы» для транзита газа

Компания «Газпром» пятый день кряду отказывается бронировать мощности газопровода «Ямал-Европа» для транзита газа через Польшу, передает РИА Новости со ссылкой на данные площадки GSA Platform.

«Газпром» четвертый день подряд не бронирует мощности «Ямала-Европы»

В ходе дополнительной сессии аукциона российский холдинг снова не забронировал мощности трубопровода на 25 декабря на точке входа в польский участок.

Магистраль продолжает работу в реверсном режиме.

Ранее в «Газпроме» заявляли, что поставляют топливо по «Ямалу-Европе» исходя из заявок потребителей и в соответствии с обязательствами по контрактам.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
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