«Газпром» вдвое уменьшил прокачку по газопроводу «Ямал – Европа»
Объем поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» резко сократился. В четверг, 5 июля, примерно в 18:00 по московскому времени прокачка рухнула с 1,92-2,1 миллиона кубометров в час до 1 миллиона. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные немецкого газотранспортного оператора Gascade.
Наиболее вероятной причиной нового падения стала авария на предприятии «Газпрома» по переработке углеводородного сырья в 20 километрах от Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе. В ночь на четверг там произошел взрыв и пожар.
А ранее сообщалось, что транспортировка газа по газопроводу «Ямал-Европа» была приостановлена с 6 по 10 июля по причине проведения плановых профилактических работ, сообщили в пресс-службе холдинга. Отмечается, что профилактические мероприятия были запланированы еще в 2020 году, поэтому все потребители были к этому готовы.
Газопровод проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии.
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