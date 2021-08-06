«Газпром» вдвое уменьшил прокачку по газопроводу «Ямал – Европа»

Объем поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» резко сократился. В четверг, 5 июля, примерно в 18:00 по московскому времени прокачка рухнула с 1,92-2,1 миллиона кубометров в час до 1 миллиона. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные немецкого газотранспортного оператора Gascade.

Наиболее вероятной причиной нового падения стала авария на предприятии «Газпрома» по переработке углеводородного сырья в 20 километрах от Нового Уренгоя в Ямало-Ненецком автономном округе. В ночь на четверг там произошел взрыв и пожар.