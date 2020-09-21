«Газпром» увеличит транзит газа через Украину в октябре

Компания "Газпром" увеличит транзит природного газа через Украину в октябре 2020 года, закупка дополнительных мощностей состоялась 21 сентября. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании "Нафтогаз Украины".

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В официальном сообщении "Нафтогаза" содержится информация о проведении аукциона по распределению мощностей в понедельник 21 сентября на площадках в Венгрии и в Польше. Также отмечается, что распределение мощностей впервые было организовано в формате аукциона.

Организация транзита будет оплачена "Газпромом" в дополнение к основному договору, заключенному 20 декабря 2019 года в результате переговоров между Украиной, Россией и Еврокомиссией. Предыдущий договор истек 1 января 2020 года, он был заключен еще в 2009 году.

Как передает агентство, транзит газа через ГТС Украины за истекший период 2020 года уменьшился на 42 процента в сравнении с январем-августом 2019 года. Однако "Газпром" оплачивает транзитные мощности целиком, вне зависимости от степени их использования.



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ФОТО: РИА Новости/Георгий Гранин
ТЕГИ:Транзит ГазаУкраинаГазпром
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