Газпром увеличил объемы транзита газа через Украину

Транзит российского газа через Украину увеличился по мере нормализации температуры воздуха в Европе. Об этом пишет «Интерфакс».

Температура воздуха в Европе на выходных вернулась от аномального тепла к средним значениям для этого периода времени, отмечают европейские газотранспортные операторы.

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«Газпром» 27 февраля пропустил через территорию Украины 106 миллионов куб. м газа. При этом с 17 по 26 февраля среднесуточный объем составил только 79 миллионов куб. м. На февраль российская компания забронировала 123,2 млн куб. м в сутки.

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ФОТО: РИА Новости/Георгий Гранин
ТЕГИ:ГазпромУкраина
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