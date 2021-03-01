Газпром увеличил объемы транзита газа через Украину

«Газпром» 27 февраля пропустил через территорию Украины 106 миллионов куб. м газа. При этом с 17 по 26 февраля среднесуточный объем составил только 79 миллионов куб. м. На февраль российская компания забронировала 123,2 млн куб. м в сутки.

