«Газпром» установил рекорд суточных поставок газа в КНР по «Силе Сибири»

В компании отметили, что 27 июля поставка по «Силе Сибири» вновь «превысила суточные контрактные обязательства». «Газпром» не привел подробностей.

Газопровод «Сила Сибири» был запущен в 2019 году. Объем поставок газа по нему в Китай в прошлом году составил 22,7 млрд куб. м. Планируется, что в 2024 году «Газпром» экспортирует 30 млрд кубометров топлива, а в 2025-м выйдет на проектную мощность в 38 млрд куб. м.

