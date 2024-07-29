«Газпром» установил рекорд суточных поставок газа в КНР по «Силе Сибири»

«Газпром» установил очередной рекорд суточных поставок трубопроводного газа в Китай через магистральный газопровод «Сила Сибири». Об этом говорится в сообщении холдинга.

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В компании отметили, что 27 июля поставка по «Силе Сибири» вновь «превысила суточные контрактные обязательства». «Газпром» не привел подробностей.

Газопровод «Сила Сибири» был запущен в 2019 году. Объем поставок газа по нему в Китай в прошлом году составил 22,7 млрд куб. м. Планируется, что в 2024 году «Газпром» экспортирует 30 млрд кубометров топлива, а в 2025-м выйдет на проектную мощность в 38 млрд куб. м.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
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