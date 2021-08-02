«Газпром» уменьшил закачку газа в европейские хранилища
Компания «Газпром» с 31 июля уменьшила закачку газа в подземные хранилища в Европе, передает «Интерфакс» со ссылкой на данные портала Gas Infrastructure Europe.
Речь идет о хранилищах в Австрии, Германии и Нидерландах. Кроме того, сократились поставки газа в Европу по газопроводу «Ямал—Европа» - с 84 млн куб. м до 50 млн кубов 31 июля и 60 млн 1 августа.
В конце июля «Газпром» отказалась от бронирования дополнительной транзитной мощности через Украину на август.
В текущем году у компании действует долгосрочное бронирование украинских мощностей на 40 млрд кубических метров.
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