«Газпром» уменьшил закачку газа в европейские хранилища

Речь идет о хранилищах в Австрии, Германии и Нидерландах. Кроме того, сократились поставки газа в Европу по газопроводу «Ямал—Европа» - с 84 млн куб. м до 50 млн кубов 31 июля и 60 млн 1 августа.

В конце июля «Газпром» отказалась от бронирования дополнительной транзитной мощности через Украину на август.

В текущем году у компании действует долгосрочное бронирование украинских мощностей на 40 млрд кубических метров.

