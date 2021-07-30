Россия и Турция обсуждают долгосрочное соглашение по транзиту газа
Вице-премьер России Александр Новак сообщил о переговорах Москвы и Анкары по соглашению о транзите газа, сообщает «Интерфакс».
«Речь идет о заключении долгосрочного договора на транзит газа», - сказал Новак журналистам.
По его словам, Рабочая группа в рамках смешанной межправительственной комиссии, «обсуждала вопросы, которые есть между "Газпромом", "Газпром экспортом" и Botas по подписанию соглашения по транзиту газа».
Россия поставляет газ в Турцию по газопроводу «Турецкий поток» через Черное море. Он также предназначен для поставок газа в страны Южной и Юго-Восточной Европы транзитом через Турцию, отмечает ТАСС.
В середине июля на Украине заговорили о необходимости переговоров с Евросоюзом о компенсации убытков за «Турецкий поток».
Директор киевского Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Оксана Ищук напомнила о завершении строительства интерконнектора на границе Сербии и Венгрии, из-за которого Венгрия сможет получать газ в обход Украины, через «Турецкий поток».
«В деньгах это ориентировочно будет стоить Украине 450 миллионов долларов», - подсчитала Ищук.
Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» объяснил, что отношения России с Турцией – это игра по интересам, которые расходятся очень далеко.
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