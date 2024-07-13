«Газпром»: Транзит российского газа через Украину составил 42,4 млн кубометров
«Газпром» постравляет газ в Европу через территорию Украины в объеме 42,4 миллиона кубометров в сутки, передает ТАСС.
Отмечается, что топливо качают через газоизмерительную станцию «Суджа». В «Газпроме» добавили, что украинская сторона отклонила заявку на транзит через ГИС «Сохрановка».
Накануне объем подачи газа также составил 42,4 миллиона кубометров в сутки.
Ранее болгарская государственная газовая компания «Булгаргаз» обратилась в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже с иском против «Газпрома», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru