«Газпром»: Транзит российского газа через Украину составил 42,4 млн кубометров

«Газпром» постравляет газ в Европу через территорию Украины в объеме 42,4 миллиона кубометров в сутки, передает ТАСС.

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Отмечается, что топливо качают через газоизмерительную станцию «Суджа». В «Газпроме» добавили, что украинская сторона отклонила заявку на транзит через ГИС «Сохрановка».

Накануне объем подачи газа также составил 42,4 миллиона кубометров в сутки.

Ранее болгарская государственная газовая компания «Булгаргаз» обратилась в Международный арбитражный суд при Международной торговой палате в Париже с иском против «Газпрома», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Кирилл Кухмарь
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