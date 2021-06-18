«Газпром» признал рекордную утечку метана

Компания «Газпром» взяла на себя ответственность за утечку метана, ставшую одной из самых крупных за последнее время. Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на пресс-службу компании.

Как отметили в «Газпроме», 4 июня при ремонте газопровода «Уренгой-Центр 1» в Татарстане произошла утечка 2,7 млн кубических метров газа. Проблему удалось обнаружить благодаря предоставленному компанией Kayrros SAS анализу данных со спутника.

«Газпром» объяснил, что потенциальные выбросы удалось сократить на 22%, однако компания не смогла использовать мобильную компрессионную станцию, ограничивающую утечку, из-за срочности задачи.

По данным Фонда защиты окружающей среды, с точки зрения влияния на глобальное потепление выброс эквивалентен объему, производимому 40 тысячами машин с двигателями внутреннего сгорания в США за год.

В свою очередь, в Kayrros SAS выбросы оценили в 395 метрических тонн в час (около 583 тысяч кубометров). Таким образом, «Газпром» несет ответственность за самую большую утечку в нефтегазовом секторе с сентября 2019 года.

