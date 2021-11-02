Молдавия вернет Украине и Румынии взятый ранее газ

Молдавия отдаст взятый в долг у Румынии и Украины газ, который нужен был для поддержания давления в газопроводе во время энергетического кризиса. Такое заявление сделал вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры и экономики Андрей Спыну в Facebook.

Энергетический кризис вынудил правительство страны 22 октября ввести режим ЧП для дополнительных закупок газа, чтобы не прекращать давление в молдавском газопроводе. Госпредприятие «Молдоватрансгаз» заимствовало газ для балансировки газотранспортной системы.

По словам министра, Молдавия также брала в долг электроэнергию у Украины, поскольку ГРЭС Молдавия экономила газ во время кризиса. Сейчас Молдавская ГРЭС будет работать сильнее, чтобы вернуть электроэнергию.

