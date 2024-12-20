Венгрия добилась приостановки для нее санкций против Газпромбанка

Орбан подчеркнул, что временная отмена санкций устранила риски для экономических интересов страны.

С весны 2022 года Газпромбанк выступал основным каналом для рублевых расчетов за газ с государствами, официально признанными недружественными. Однако в ноябре того же года банк попал под санкции США, что заблокировало возможность проводить операции в долларах и евро, передает «Радиоточка НСН».

