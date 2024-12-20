Венгрия добилась приостановки для нее санкций против Газпромбанка

Венгрия достигла соглашения с США о временной приостановке санкций против Газпромбанка сроком на три месяца, заявил премьер-министр страны Виктор Орбанк.

По данным агентства MTI, венгерский премьер-министр также заявил об успешных переговорах с Россией, результатом которых стало согласование альтернативного способа оплаты поставок газа.

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Орбан подчеркнул, что временная отмена санкций устранила риски для экономических интересов страны.

С весны 2022 года Газпромбанк выступал основным каналом для рублевых расчетов за газ с государствами, официально признанными недружественными. Однако в ноябре того же года банк попал под санкции США, что заблокировало возможность проводить операции в долларах и евро, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СанкцииВенгрияБанкГазпром

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