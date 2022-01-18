Вице-премьер Молдавии обратился в «Газпром» для решения газового кризиса
Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну обратился к компании «Газпром» для решения вопроса с оплатой газа по заключенным контрактам. Об этом министр рассказал местному телеканалу TVR-1.
По словам вице-премьера, он обратился к главе компании Алексею Миллеру с просьбой решить ситуацию, поскольку государственной компании «Молдовагаз» не хватит от $25 млн до $32 млн для оплаты поставок за первые две недели января.
«Мы не можем быстро реагировать на изменение цен. Было бы правильно, чтобы "Газпром", который является мажоритарным акционером "Молдовагаза", выступил бы с решением. Об этом я попросил в разговоре с господином Миллером», - сказал Спыну.
Власти Молдавии ведут себя неблагодарно и недальновидно, Россия может «ударить их по рукам» за провокации в адрес российских граждан. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», комментируя претензии молдавских властей к приезжающим в страну россиянам.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,8 млн+29 230 / сут.
Умерли
321 тыс.+686 / сут.
Выздоровели
9,9 млн+22 731 / сут.
- Вице-премьер Молдавии обратился в «Газпром» для решения газового кризиса
- Украинские запасы газа сократились на 44,3%
- Заседание по мере пресечения для Порошенко перенесли на 19 января
- В Киеве закрыли три станции метро из-за якобы «минирования»
- Глава ООН призвал избавиться от дискриминации в финансовой системе
- Белый дом оценил публикацию об отказе отключения РФ от SWIFT
- Cайт МВД Украины убрал Порошенко из внутригосударственного розыска
- Джиму Керри исполняется 60 лет
- Великобритания поставит на Украину противотанковое вооружение
- Минздрав опубликовал список противопоказаний к прививке от COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru