Вице-премьер Молдавии обратился в «Газпром» для решения газового кризиса

Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну обратился к компании «Газпром» для решения вопроса с оплатой газа по заключенным контрактам. Об этом министр рассказал местному телеканалу TVR-1.

По словам вице-премьера, он обратился к главе компании Алексею Миллеру с просьбой решить ситуацию, поскольку государственной компании «Молдовагаз» не хватит от $25 млн до $32 млн для оплаты поставок за первые две недели января.



«Мы не можем быстро реагировать на изменение цен. Было бы правильно, чтобы "Газпром", который является мажоритарным акционером "Молдовагаза", выступил бы с решением. Об этом я попросил в разговоре с господином Миллером», - сказал Спыну.

Власти Молдавии ведут себя неблагодарно и недальновидно, Россия может «ударить их по рукам» за провокации в адрес российских граждан. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», комментируя претензии молдавских властей к приезжающим в страну россиянам.

