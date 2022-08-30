«Газпром» предупредил французскую Engie о сокращении поставок газа
Компания «Газпром» сократит поставку газа энергокомпании Engie из-за разногласий по применению контрактов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу французского предприятия.
Отмечается, что российский концерн снизит прокачку топлива с 1 сентября. Ранее Engie получала от «Газпрома» около 150 млн кубометров газа в месяц.
«Как и было объявлено раньше, Engie накопила объемы, необходимые для выполнения обязательств перед клиентами и собственных [технических] требований, и ввела в действие ряд мер для значительного сокращения любого прямого финансового или физического ущерба от прерывания прокачки газа "Газпромом"»,— говорится в заявлении компании.
В середине июня дочерняя компания Engie GRTGaz заявила, что Франция перестала получать газ из России по трубопроводам. На фоне этого Engie призвала бизнес и население сократить потребление нефтепродуктов, газа и электричества, напоминает телеканал 360. Сейчас французская компания ведет переговоры об увеличении импорта энергоресурса с алжирской Sonatrach.
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