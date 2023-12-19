В Газпроме рассказали о снижении потребления газа в Европе на уровень 1996 года
Потребление газа в странах европейского дальнего зарубежья за 11 месяцев 2023 года упало до уровня 1996 года, сообщает «Газпром» в своем Telegram-канале.
По предварительным оценкам компании, уровень потребления газа в отдельных странах Европы снизился на 34 миллиарда кубометров. Это увеличивает риски энергобезопасности.
Одновременно с этим добыча газа в регионе тоже перешла в фазу падения, снизившись на 18 миллиардов кубометров. Падение добычи зафиксировано также у основного производителя – Норвегии.
Ранее Евростат привел данные, согласно которым Евросоюз переплатил 180 миллиардов евро за газ из-за санкций против РФ, сообщает «Радиоточка НСН».
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