«Газпром» подал в суд на польскую компанию PGNiG

Польская энергетическая компания PGNiG объявила, что получила от российской компании «Газпром» вызов в арбитраж, сообщает пресс-служба компании.

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В заявлении PGNiG говорится, что обращение российской стороны в суд касается соблюдения права на получение дивидендов из прибыли совместного предприятия EuRoPol GAZ, которое является оператором польского участка газопровода «Ямал - Европа».

Также сообщается, что иск «Газпрома» связан с предполагаемым нарушением прав в соответствии с правилами корпоративного управления.

Ранее «Газпром» подписал с властями Монголии проект технико-экономического обоснования нового газопровода «Союз Восток», передаёт ОТР.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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