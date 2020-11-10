«Газпром» собрался увеличить стоимость поставки газа в Польшу

Российская компания «Газпром» подала заявку на пересмотр цены газа и России для Польши по Ямальскому контракту, сообщает польская нефтегазовая компания PGNiG.

Руководство PGNiG утверждает, что российский запрос не имеет силы, так как ранее польская сторона сама подавала заявку на переговоры с просьбой снизить стоимость газа. Отмечается, что в ответном запросе «Газпром» запрашивает увеличение стоимости.

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Ранее PGNiG выиграла спор с «Газпромом» о пересмотре цен на поставки с ноября 2014 года. Российская сторона направила PGNiG 1,5 млрд долларов, но добивается опровержения решения в апелляционном суде.

Ямальский контракт был подписан между российской и польской нефтегазовыми компаниями в 1996 году. Согласно его условиям, Россия обязывается поставлять в Польшу 9,8 млрд кубометров газа в год. Он действует до 2022 года.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
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