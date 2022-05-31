«Газпром» объявил о приостановке поставок газа Shell и датской Orsted

В сообщении говорится, что в этой связи с 1 июня поставки газа датской компании, отказавшейся платить в рублях, будут приостановлены.

В российской компании отметили, что не поступила оплата и от Shell Energy Europe Limited, в адрес которой поставки газа также приостанавливаются с 1 июня.

«До момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным указом президента РФ», - говорится в заявлении «Газпром экспорта».

Ранее нидерландская компания Gasterra отказалась оплачивать газ в рублях, «Газпром» объявил о приостановке поставок с 31 мая, сообщают «Невские новости».

