«Газпром» обсудит ликвидацию представительства в Латвии

Совет директоров «Газпрома» 20 июня обсудит ликвидацию представительства Латвии.

Руководство также обсудит отчуждение акций «Газпром экспорта» в Gazprom Italia, говорится в заявлении компании.

Ранее сообщалось, что «Газпром» остановит прокачку газа по «Турецкому потоку» из-за ремонта.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ЛатвияГазпром

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