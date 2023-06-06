«Газпром» обсудит ликвидацию представительства в Латвии
6 июня 202319:54
Совет директоров «Газпрома» 20 июня обсудит ликвидацию представительства Латвии.
Руководство также обсудит отчуждение акций «Газпром экспорта» в Gazprom Italia, говорится в заявлении компании.
Ранее сообщалось, что «Газпром» остановит прокачку газа по «Турецкому потоку» из-за ремонта.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru