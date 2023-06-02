«Газпром» остановит прокачку газа по «Турецкому потоку» из-за ремонта
Компания «Газпром» 5-12 июня приостановит прокачку топлива по газопроводу «Турецкий поток». Об этом сообщает пресс-служба холдинга.
В «Газпроме» отметили, что в эти дни пройдет плановое ежегодное техническое обслуживание «Турецкого потока». Все заинтересованные стороны согласовали работы заблаговременно.
«Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода будет на этот период приостановлена», — указали в холдинге.
Ранее «Газпром» опроверг сообщения СМИ о планах Китая затянуть переговоры по строительству магистрального газопровода «Сила Сибири-2», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru