«Газпром» остановит прокачку газа по «Турецкому потоку» из-за ремонта

В «Газпроме» отметили, что в эти дни пройдет плановое ежегодное техническое обслуживание «Турецкого потока». Все заинтересованные стороны согласовали работы заблаговременно.

«Транспортировка газа по обеим ниткам газопровода будет на этот период приостановлена», — указали в холдинге.

Ранее «Газпром» опроверг сообщения СМИ о планах Китая затянуть переговоры по строительству магистрального газопровода «Сила Сибири-2», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

