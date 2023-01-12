«Газпром» обеспечил газификацию 2023 года договорами на 177 млрд руб.

Программа газификации России на текущий год, проводимая концерном «Газпром», обеспечена финансированием, общий объём заключённых договоров оценивается в 177 миллиардов рублей. Такие цифры привёл глава компании «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Контракты подписаны со всеми газораспределительными организациями, независимыми газораспределительными структурами, а также с региональными операторами процесса газификации.

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Президент РФ Владимир Путин ранее распорядился обеспечить поэтапное завершение газификации к 2030 году без привлечения средств россиян. Целевой уровень полной технически возможной газификации сетевым голубым топливом определён в 83%. По результатам 2020 года его планка в стране достигла 71,4%.

Ранее заместитель главы Фонда национальной энергобезопасности Алексей Гривач назвал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» сумму, в которую обойдется бесплатная газификация в России. Речь идёт не менее, чем о двух триллионах рублей.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ДоговорГазГазпром
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