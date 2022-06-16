«Газпром нефть» с 16 июня прекращает программу депозитарных расписок
16 июня 202220:00
Крупнейший депозитарий The Bank of New York Mellon заявил о расторжении депозитного договора с «Газпром нефтью» с 16 июня 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.
Депозитарный договор «Газпром нефть» заключила с BNY Mellon 20 апреля 1999 года.
В середине апреля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещение и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 326 / сут.
Умерли
380 тыс.+67 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 699 / сут.
- Путин: нужно обеспечить достаточное предложение легковых автомобилей в России
- Coca-Cola закрывает производство и продажу напитков бренда в России
- «Газпром нефть» с 16 июня прекращает программу депозитарных расписок
- Макрон: Украина сама определит время возвращения за стол переговоров с Россией
- Асад: Россия и Сирия борются против одного врага
- Новак: хайп вокруг зеленой энергетики уже прошел
- «Новые люди» готовы взяться за организацию слушаний по развитию «Сделано в России» в Госдуме
- Египет снял все коронавирусные ограничения для туристов из-за рубежа
- СМИ: в Нидерландах заявили о разоблачении российского шпиона
- Пушилин заявил о наступлении перелома в битве за Донбасс
16 июня 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru