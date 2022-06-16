«Газпром нефть» с 16 июня прекращает программу депозитарных расписок



Крупнейший депозитарий The Bank of New York Mellon заявил о расторжении депозитного договора с «Газпром нефтью» с 16 июня 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

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Депозитарный договор «Газпром нефть» заключила с BNY Mellon 20 апреля 1999 года.

В середине апреля президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий размещение и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов.

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