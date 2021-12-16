«Газпром» не забронировал мощности газопровода «Ямал - Европа» на 17 декабря

«Газпром» отказался от бронирования мощности трубопровода «Ямал-Европа» для транзита голубого топлива через территорию Польши. Это следует из данных торгов на площадке GSA Platform. Изначально российский концерн планировал 17 декабря забронировать мощность в объеме 89,1 миллиона кубометров по данному направлению, однако предложение не нашло спроса.

Трубопровод «Ямал-Европа» - один из основных маршрутов прокачки российского газа в европейские страны. Магистраль проходит через территории России, Белоруссии, Германии и Польши. Долгосрочный контракт российского концерна с Варшавой на транзит газа закончился в 2020 году. После этого «Газпром» бронировал мощность газопровода через аукцион.