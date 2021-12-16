«Газпром» не забронировал мощности газопровода «Ямал - Европа» на 17 декабря

«Газпром» отказался от бронирования мощности трубопровода «Ямал-Европа» для транзита голубого топлива через территорию Польши. Это следует из данных торгов на площадке GSA Platform. Изначально российский концерн планировал 17 декабря забронировать мощность в объеме 89,1 миллиона кубометров по данному направлению, однако предложение не нашло спроса.

Трубопровод «Ямал-Европа» - один из основных маршрутов прокачки российского газа в европейские страны. Магистраль проходит через территории России, Белоруссии, Германии и Польши. Долгосрочный контракт российского концерна с Варшавой на транзит газа закончился в 2020 году. После этого «Газпром» бронировал мощность газопровода через аукцион.

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий неоднократно высказывал претензии в адрес Москвы и «Газпрома». В частности, он возлагал на российскую компанию ответственность за энергетический кризис в Европе. Он также выступает против проекта «Северный поток-2».

На фоне отказа «Газпрома» бронировать мощности трубопровода «Ямал-Европа» на 17 декабря спотовая цена голубого топлива в Европе вечером в четверг взлетела выше $1700 за одну тысячу кубометров. Однако к самому концу торгов фьючерсы несколько отыграли назад до отметки $1595.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
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