«Газпром» не забронировал мощности газопровода «Ямал - Европа» на 17 декабря
«Газпром» отказался от бронирования мощности трубопровода «Ямал-Европа» для транзита голубого топлива через территорию Польши. Это следует из данных торгов на площадке GSA Platform. Изначально российский концерн планировал 17 декабря забронировать мощность в объеме 89,1 миллиона кубометров по данному направлению, однако предложение не нашло спроса.
Трубопровод «Ямал-Европа» - один из основных маршрутов прокачки российского газа в европейские страны. Магистраль проходит через территории России, Белоруссии, Германии и Польши. Долгосрочный контракт российского концерна с Варшавой на транзит газа закончился в 2020 году. После этого «Газпром» бронировал мощность газопровода через аукцион.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий неоднократно высказывал претензии в адрес Москвы и «Газпрома». В частности, он возлагал на российскую компанию ответственность за энергетический кризис в Европе. Он также выступает против проекта «Северный поток-2».
На фоне отказа «Газпрома» бронировать мощности трубопровода «Ямал-Европа» на 17 декабря спотовая цена голубого топлива в Европе вечером в четверг взлетела выше $1700 за одну тысячу кубометров. Однако к самому концу торгов фьючерсы несколько отыграли назад до отметки $1595.
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