«Газпром» назвал сумму долга Минска и потребовал оплаты
Долг Белоруссии перед «Газпромом» за поставки газа составляет 165,7 млн долларов. Как заявил глава компании Алексей Миллер, вопрос пересмотра условий контракта может быть поднят только после того, как Минск заплатит по счетам.
Отмечается, что в 2020 году «Газпром» не будет снижать цены для Белоруссии, речь идет об условиях поставок, которые начнутся с 1 января следующего года. Именно с этим связаны требования российской компании по погашению задолженности.
Ранее президент республики Александр Лукашенко несколько раз жаловался на завышенные, по его мнению, цены на газ для Белоруссии. В мае он заявлял, что Германии российское топливо обходится в два раза дешевле.
В свою очередь президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета заявлял, что цены на газ для Белоруссии экономически обоснованы.
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