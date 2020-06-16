«Газпром» начал разбирать трубопроводы для поставок газа на Украину

Руководитель Оператора ГТС Украины (ОГТСУ) Сергей Макогон обвинил «Газпром» в демонтаже труб на территории России, по которым ранее поставлялся газ на территорию Украины.

«Фактически они хотят уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа через Украину в будущем», - сказал он в интервью изданию OilPoint.

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Глава ОГТСУ предупредил, что если России удастся достроить газопровод «Северный поток-2», Украина может полностью лишится доходов от транзита российского газа в Европу, сообщает NEWS.ru

Украина перестала закупать газ у России с 2015 года, получая топливо реверсом из Европы. При этом «Газпром» заключил с Киевом контракт на прокачку в этом году 65 млрд кубометров транзитного газа и по 40 миллиардов в следующие четыре года.

Сейчас «Северный поток-2» не может быть достроен из-за угрозы санкций США. В начале июня сенат США предложил ввести санкции против страховых компаний, которые работают с морскими судами, занятыми в проекте.

В ответ в немецком Бундестаге предупредили, что в этом случае Германия, являющаяся главным потребителем российского газа, может ввести ответные санкции против Вашингтона, сообщают «Известия».

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ФОТО: РИА Новрсти / Илья Питалев
ТЕГИ:ГазпромУкраина
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