«Газпром» начал разбирать трубопроводы для поставок газа на Украину
Руководитель Оператора ГТС Украины (ОГТСУ) Сергей Макогон обвинил «Газпром» в демонтаже труб на территории России, по которым ранее поставлялся газ на территорию Украины.
«Фактически они хотят уничтожить даже теоретическую возможность транзита газа через Украину в будущем», - сказал он в интервью изданию OilPoint.
Глава ОГТСУ предупредил, что если России удастся достроить газопровод «Северный поток-2», Украина может полностью лишится доходов от транзита российского газа в Европу, сообщает NEWS.ru
Украина перестала закупать газ у России с 2015 года, получая топливо реверсом из Европы. При этом «Газпром» заключил с Киевом контракт на прокачку в этом году 65 млрд кубометров транзитного газа и по 40 миллиардов в следующие четыре года.
Сейчас «Северный поток-2» не может быть достроен из-за угрозы санкций США. В начале июня сенат США предложил ввести санкции против страховых компаний, которые работают с морскими судами, занятыми в проекте.
В ответ в немецком Бундестаге предупредили, что в этом случае Германия, являющаяся главным потребителем российского газа, может ввести ответные санкции против Вашингтона, сообщают «Известия».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
545 тыс.+8 248 / сут.
Умерли
7 284+193 / сут.
Выздоровели
294 тыс.+9 767 / сут.
- «Газпром» начал разбирать трубопроводы для поставок газа на Украину
- В суд поступило ходатайство об аресте Порошенко
- Штормовое предупреждение объявлено в Москве из-за пекла
- Юлия Липницкая забеременела
- Лукашенко поведал о драке газовых экспортеров за Белоруссию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru