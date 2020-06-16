«Газпром» начал разбирать трубопроводы для поставок газа на Украину

Глава ОГТСУ предупредил, что если России удастся достроить газопровод «Северный поток-2», Украина может полностью лишится доходов от транзита российского газа в Европу, сообщает NEWS.ru



Украина перестала закупать газ у России с 2015 года, получая топливо реверсом из Европы. При этом «Газпром» заключил с Киевом контракт на прокачку в этом году 65 млрд кубометров транзитного газа и по 40 миллиардов в следующие четыре года.



Сейчас «Северный поток-2» не может быть достроен из-за угрозы санкций США. В начале июня сенат США предложил ввести санкции против страховых компаний, которые работают с морскими судами, занятыми в проекте.



В ответ в немецком Бундестаге предупредили, что в этом случае Германия, являющаяся главным потребителем российского газа, может ввести ответные санкции против Вашингтона, сообщают «Известия».

