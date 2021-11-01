«Газпром» начал поставки газа в Молдавию по новому контракту

Стороны заключили контракт 29 октября. По словам вице-премьера Молдавии Андрея Спыну, в ноябре Кишинев будет закупать российский газ в два раза дешевле рыночной цены — около $450 за 1 тыс. куб. м.

Как заявила президент Молдавии Майя Санду, власти республики «довольны, что этот контракт был согласован и подписан», пишет Газета.ру.

Молдавский парламент 22 октября ввел в республике режим чрезвычайного положения на 30 дней на фоне энергокризиса. Кроме того, к ноябрю истекал срок действия контракта между «Газпромом» и Кишиневом, и продлить его российский холдинг соглашался лиши при условии погашения Молдавией долга за газ в размере $709 млн. Стороны смогли достичь соглашения по газу 29 октября, договорившись о формуле расчета цены, проведении аудита задолженности и дальнейших переговорах для установления графика платежей.

