«Газпром»: Молдавия не совершила текущий платеж за газ
«Газпром» не получил от «Молдовагаза» платеж за газ, который должен был поступить в течение последних 48 часов срок. Об этом сообщает РИА Новости.
При этом контракт с российской компанией Молдавия продлила еще 29 октября, его срок составляет пять лет. Главным условием «Газпрома» было полное возмещение накопившейся задолженности в течение 2022 года за пять лет.
Однако Молдавия продолжила задерживать платежи. В понедельник, 22 ноября «Газпром» объявил о том, что через 48 часов прекратят газовые поставки, этот срок истекает сегодня.
Глава компании «Молдовагаз» Вадим Чебан заявил, что попросил у правительства страны $74 млн для оплаты долга. Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну в ответ заявил, что решение правительства изначально должен одобрить парламент, заседание которого состоится 25 ноября.
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