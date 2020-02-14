«Газпром» и Белоруссия договорились о цене газа на весь год

14 февраля 202013:58

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и посол Белоруссии Владимир Семашко договорились о цене голубого топлива для Минска. Они подписали протокол, который определяет порядок формирования цен при поставках в текущем году, передает «Интерфакс».

Контракты между «Газпромом» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» на поставку газа и его транспортировку в другие страны действуют до конца 2020 года.

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По итогам встречи президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина 7 февраля, было объявлено, что стороны согласились сохранить цену на газ для Белоруссии на уровне прошлого года на все 12 месяцев.

В 2019 году Россия поставляла Белоруссии газ по цене 127 долларов за тысячу кубометров. Ранее этот тариф был продлён только на январь и февраль.

Как отмечает RT, на встрече Миллера и Семашко в северной столице также присутствовал министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

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ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
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