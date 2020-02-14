«Газпром» и Белоруссия договорились о цене газа на весь год

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и посол Белоруссии Владимир Семашко договорились о цене голубого топлива для Минска. Они подписали протокол, который определяет порядок формирования цен при поставках в текущем году, передает «Интерфакс».

Контракты между «Газпромом» и ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» на поставку газа и его транспортировку в другие страны действуют до конца 2020 года.