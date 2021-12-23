Газодобыча «Газпрома» оказалась лучшей за 13 лет

«Газпром» в текущем году добудет 515 миллиардов кубических метров голубого топлива, это на 62,2 миллиарда кубометров больше показателя 2020 года. Такие цифры озвучил председатель правления российского концерна Алексей Миллер в ходе итогового селекторного совещания.

По оценке главы компании, это лучший показатель за последние 13 лет. Как подчеркнул Миллер, для «Газпрома» самое важное - стабильное и надёжное снабжение газом отечественного потребителя. Объем поставок «Газпрома» на внутренний российский рынок увеличился на 29,7 миллиарда кубометров.

Председатель правления также оценил как рекордные производственные итоги года и финансовые показатели компании. По словам Миллера, тем самым уверенно подтверждено, что «Газпром» - лидер мирового энергетического рынка.

