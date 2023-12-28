«Газпром» анонсировал среднесрочные контракты с тремя странами

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что в рамках ПМЭФ-2024 компания заключит среднесрочные 15-летние контракты с Киргизией, Казахстаном, Узбекистаном, сообщает РИА Новости.

Миллер: «Газпром» выделит на газификацию рекордные 270,3 млрд рублей

По его словам, поставки по данным договорам начнутся осенью 2025 года.

«И 1 ноября 2025 года надёжные, стабильные поставки по этим контрактам начнутся в центральноазиатские республики», - сказал Миллер.

Ранее глава «Газпрома» в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что Россия будет полностью газифицирована к 2030 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:КиргизияКазахстанУзбекистанАлексей МиллерГазпром

Горячие новости

Все новости

партнеры