Газ в Европе подорожал до $2100 за 1 тыс. кубометров
Цена газа в Европе преодолела отметку 2100 долларов одну тысячу кубометров - впервые с 21 декабря 2021 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Растут также апрельские фьючерсы на хабе TTF в Нидерландах.
Бурный рост биржевых котировок на голубое топливо происходит на фоне введения рядом стран санкций против России в связи с событиями на Украине.
Цены подстёгивает и дорожающая нефть. «Чёрное золото» достигло семилетних максимумов. Сейчас баррель нефти марки Brent торгуется в среднем выше 104 долларов за баррель. В момент цена на лондонской бирже ICE приближалась сегодня к 113 долларам за бочку.
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