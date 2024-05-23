ГАЗ представил три новых автомобиля Volga
В России разработали три модели Volga на базе китайских иномарок Changan. Разработки представили на выставке «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде, сообщает ОТР.
Стоимость автомобилей стартует от 2,5 миллионов рублей. Серийное производство большого седана класса D Volga C40, кроссовера класса C Volga К30 и кроссовера класса D Volga К40 на нижегородском предприятии ГАЗ намерены запустить в 2024 году.
В новых моделях установят бензиновые полуторалитровые моторы мощностью 188 лошадиных сил. В ближайшее время планируют локализовать коробку передач и ряд других деталей.
«Потребитель голосует рублем, и это залог успеха. Если будут соотноситься цена и потребительские свойства, и у людей будут деньги, тогда и будет успех», – заявил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр
Ранее сообщалось, что продажи компании «АвтоВАЗ» в России в апреле текущего года увеличились на 64,8% в годовом выражении, до 45,5 тысячи единиц — рекордного показателя с 2012 года. Всего за четыре месяца было продано 1 882 коммерческих авто Lada — на 75,6% больше, чем за аналогичный период в 2023 году, передает «Радиоточка НСН».
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