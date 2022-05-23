ФТС: российский импорт упал до уровня 2020 года

Перевозчики России на западных границах страны сталкиваются с ограничениями из-за своей национальности, сообщает РБК со ссылкой на первого заместителя руководителя Федеральной таможенной службы Руслана Давыдова.

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Он заявил, что импорт товаров на фоне ограничительных мер снижается до уровня пандемийного 2020 года. Сильнее всего упал импорт на северо-западных направлениях, где закрыли порты и судам запрещают ходить. Отмечается, что в странах Прибалтики и Польше искусственно тормозятся грузы.

Давыдов при этом сообщил, что активизировалась перевозка грузов через восточные и южные границы России — Китай, Казахстан, Кавказ.

Напомним, Россия с 17 мая сняла ограничения на выезд россиян через сухопутную границу в Грузию. Ранее правительство разрешило калининградцам транзит на личном транспорте через Литву.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИмпортФТС
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