ФТС: российский импорт упал до уровня 2020 года

Он заявил, что импорт товаров на фоне ограничительных мер снижается до уровня пандемийного 2020 года. Сильнее всего упал импорт на северо-западных направлениях, где закрыли порты и судам запрещают ходить. Отмечается, что в странах Прибалтики и Польше искусственно тормозятся грузы.

Давыдов при этом сообщил, что активизировалась перевозка грузов через восточные и южные границы России — Китай, Казахстан, Кавказ.

Напомним, Россия с 17 мая сняла ограничения на выезд россиян через сухопутную границу в Грузию. Ранее правительство разрешило калининградцам транзит на личном транспорте через Литву.

