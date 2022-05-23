ФТС: российский импорт упал до уровня 2020 года
Перевозчики России на западных границах страны сталкиваются с ограничениями из-за своей национальности, сообщает РБК со ссылкой на первого заместителя руководителя Федеральной таможенной службы Руслана Давыдова.
Он заявил, что импорт товаров на фоне ограничительных мер снижается до уровня пандемийного 2020 года. Сильнее всего упал импорт на северо-западных направлениях, где закрыли порты и судам запрещают ходить. Отмечается, что в странах Прибалтики и Польше искусственно тормозятся грузы.
Давыдов при этом сообщил, что активизировалась перевозка грузов через восточные и южные границы России — Китай, Казахстан, Кавказ.
Напомним, Россия с 17 мая сняла ограничения на выезд россиян через сухопутную границу в Грузию. Ранее правительство разрешило калининградцам транзит на личном транспорте через Литву.
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